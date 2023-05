Trovati 13 chili di droga nel sottotetto di un palazzo a Palermo

Tredici chili di droga sono stati trovati dai carabinieri nel sottotetto di un palazzo in via Cipressi, nel quartiere della Zisa, a Palermo. Si tratta di sei chili di cocaina e sei chili di hashish, nascosti in alcuni sacchetti, che, in un primo momento, hanno portato all’arresto di un impiegato incensurato di 64 anni. In casa dell’uomo è stata trovata la chiave di accesso allo spazio condominiale, in cui erano nascoste le sostanze stupefacenti. Nel corso dell’udienza di convalida, l’uomo ha dichiarato che tutti i condomini hanno la chiave del sottotetto, luogo in cui sono installate le cisterne dell’acqua e le antenne della televisione, e di essere estraneo al ritrovamento della droga. L’impiegato è stato rimesso in libertà per «carenza di gravi indizi di colpevolezza». Sono in corso le indagini per risalire a chi ha nascosto la droga.