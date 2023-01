Droga, soldi, una pistola e un passamontagna. Scoperta dopo controllo della polizia a Catania

La polizia ha arrestato un 27enne catanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. Nella notte tra giovedì e venerdì scorso, intorno alle 4.00, gli agenti hanno controllato una Fiat Panda che transitava a forte velocità lungo l’asse dei servizi. L’atteggiamento irrequieto e insofferente tenuto dal conducente del veicolo ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di perquisire l’uomo e l’autovettura. All’interno dell’abitacolo è stata rinvenuta una busta con della marijuana, per un peso complessivo di circa 500 grammi, oltre a dei sacchetti in plastica normalmente utilizzati per il confezionamento. Nel vano bagagli del veicolo, inoltre, sono stati rinvenuti un passamontagna, un paio di guanti e un cappello di lana di colore nero.

Tenuto conto delle circostanze i poliziotti hanno perquisito anche l’abitazione dell’uomo, all’interno della quale è stato rinvenuto uno zaino con tre barattoli, di cui due contenenti marijuana e uno con all’interno sia marijuana sia hashish. All’interno di un mobile una riproduzione fedele di pistola marca Kimar modello P2 calibro 9 priva di tappo rosso e 19 cartucce a salve inesplose; sempre all’interno dello stesso mobile veniva trovata la somma di denaro in banconote di vario taglio per un totale complessivo di 2.530,00 euro verosimilmente provento di spaccio. Pertanto, l’uomo, con precedenti specifici, è stato messo agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.