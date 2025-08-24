Catania, vede i carabinieri e butta il crack tra i rifiuti: arrestato un 26enne

Un 26enne pregiudicato catanese è stato arrestato dai carabinieri perché ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari sono intervenuti in piazza San Pio X, nel quartiere di Nesima di Catania, dove hanno notato un giovane – vestito con abiti scuri e cappellino nero – che si muoveva a piedi con atteggiamento circospetto. Alla vista dell’auto di servizio, in effetti, il ragazzo avrebbe subito mostrato una evidente agitazione accelerando il passo, probabilmente nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Scesi velocemente dall’auto, i carabinieri lo hanno seguito a piedi osservandolo mentre, nel corso della fuga, cercava di liberarsi di una busta trasparente che ha gettato dietro un bancone accanto ad alcuni rifiuti presenti in zona. Dopo pochi metri, il giovane è stato fermato dai militari che hanno anche recuperato la busta di cui aveva provato a disfarsi. Nella busta sono state trovate undici dosi di crack del peso di sette grammi già confezionata per lo spaccio in involucri di carta alluminio. Nella tasca del pantaloncino che indossava il 26enne, i militari hanno trovato anche 100 euro in banconote di vario taglio. Pure la somma di denaro è stata sequestrata poiché ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il ragazzo è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto disponendo i domiciliari con il braccialetto elettronico.

