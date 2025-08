Caltagirone, arrestati due pusher: spaccio documentato con telecamere nascoste

Due uomini attivi in una piazza di spaccio sono stati arrestati dalla guardia di finanza di Caltagirone e posti agli arresti domiciliari, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. L’indagine, condotta attraverso osservazioni mirate e l’installazione di telecamere nascoste, ha permesso di documentare numerose cessioni di droga, venduta a 20 euro a dose. Il sistema di videosorveglianza ha ripreso in modo nitido lo scambio tra spacciatori e acquirenti, confermando l’esistenza di un’attività illecita stabile e organizzata.

I due indagati, ora sottoposti alla misura cautelare, sono accusati di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini proseguono per accertare l’eventuale coinvolgimento di ulteriori soggetti o reti di approvvigionamento.