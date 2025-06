La cocaina nascosta nella cassetta della luce sulla strada a Taormina: arrestato un 23enne

Oltre 20 grammi di cocaina sono stati trovati nascosti in una cassetta dell’energia elettrica sulla strada a Taormina, in provincia di Messina. I carabinieri, dopo un servizio di osservazione con appostamenti e pedinamenti durato alcuni giorni, hanno arrestato un 23enne taorminese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle attività di indagine, infatti, i militari hanno monitorato i movimenti del giovane già sospettato. Ieri pomeriggio, i carabinieri hanno notato il 23enne armeggiare in una cassetta dell’energia elettrica sulla pubblica via. Il ragazzo è stato notato mentre prelevava qualcosa dalla cassetta e lo riponeva nella tasca dei pantaloni.

Intervenuti, i militari appostati hanno bloccato il 23enne e lo hanno sottoposto a una perquisizione. Dalla tasca del pantalone hanno prelevato e sequestrato un involucro al cui interno erano contenuti oltre 20 grammi di cocaina. La droga sequestrata è stata consegnata ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio. Il 23enne, è stato arrestato e portato in caserma. Adesso si trova sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Taormina, a disposizione dell’autorità giudiziaria.