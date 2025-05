La centrale dello spaccio in un minimarket a Catania: arrestato il gestore

Un locale di bevande e generi alimentari nel centro di Catania trasformato in centrale di spaccio. È quanto hanno scoperto i poliziotti che hanno poi sospeso per 15 giorni l’attività dell’esercizio commerciale che si trova in via Antonino di Sangiuliano. Il provvedimento di sospensione, emesso dal questore etneo, scaturisce dagli accertamenti eseguiti dagli agenti durante un servizio di controllo del territorio. I poliziotti hanno arrestato il gestore del locale, un 39enne di origine mauriziana che, all’interno dell’attività commerciale, aveva nascosto due chili di marijuana, che è stata trovata nel sottotetto del locale grazie al fiuto del cane antidroga Maui.

I poliziotti si sono concentrati sull’esercizio commerciale di via Antonino di Sangiuliano per la presenza sospetta di diversi potenziali clienti che entravano e uscivano dopo pochi secondi, senza avere comprato nulla. Per fare luce sull’insolito via-vai di persone, i poliziotti sono entrati nel locale e hanno trovato la droga e il materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. Sulla base anche di ulteriori accertamenti il questore ha emesso il provvedimento di sospensione del minimarket nel centro di Catania.