Scoperta droga dentro immobile abbandonato nel rione San Berillo

Un panetto di circa 100 grammi di hashish, 394 grammi di marijuana, cinque involucri di cocaina per un peso di 1,3 grammi sono stati sequestrati a Catania dalla polizia di Stato in un immobile abbandonato nel quartiere San Berillo Vecchio, in via Reggio. Insieme alla droga gli agenti hanno anche trovato tre bilancini elettronici di precisione e materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti.

Articoli correlati