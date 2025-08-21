Droga tra vasi e freezer, nella casa in cui vive col figlio di un anno: la scoperta della polizia a Catania

Una piazza di spaccio nella casa in cui viveva col figlio di un anno. L’ha scoperta la polizia nei pressi di piazza Bovio, a Catania, arrestando per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio una 21enne messinese. Nel corso di un controllo in uno stabile, sono stati i cani antidroga Ares e Maui a segnalare agli agenti la possibile presenza di sostanze stupefacenti dietro la porta, socchiusa, di una casa al piano terra. Aprendo agli agenti, la ragazza ha subito ammesso la presenza della droga in casa: nello specifico, 690 grammi di marijuana, suddivisa in 77 buste; 16 grammi di cocaina, nascosti dentro a un vaso, e 44 grammi di hashish nel freezer. Nella stessa casa viveva il figlio di un anno: adesso il bambino è stato affidato a un parente, mentre la ragazza, disoccupata, è stata trasferita nel carcere di piazza Lanza.