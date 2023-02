Catania, nei guai dopo un controllo dei carabinieri. Sorpresi con marijuana e un coltello

I carabinieri di Catania hanno arrestato due persone, un uomo di 27 anni e una donna di 36 anni, colte in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso.I due sono stati incrociati dai militari che hanno deciso di monitorarli e di effettuare un controllo sull’autovettura. Il 27enne è stato ritrovato con 18 dosi di marijuana singolarmente confezionate per la vendita al dettaglio, che nascondeva all’interno delle tasche dei pantaloni, e di un altro involucro con ulteriori 65 grammi della stessa sostanza stupefacente e della somma di 110 euro anch’essa sequestrata perché ritenuta provento dell’attività di spaccio. La 36enne è stata ritrovata con una dose di marijuana e un coltello a serramanico con lama a punta. La donna è stata anche denunciata per per porto di armi od oggetti atti ad offendere.