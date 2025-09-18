Catania, la droga dei cartoni animati confezionata in un sottotetto

18/09/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Un 47enne catanese, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato perché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, l’uomo avrebbe utilizzato come deposito e nascondiglio un sottotetto nel terrazzo condominiale della propria abitazione in via Santa Maria delle Salette, nel quartiere San Cristoforo di Catania. Durante un periodo di osservazione del terrazzo per monitorare i movimenti dell’indagato, i militari in abiti civili hanno notato che aveva aperto la porta del sottotetto ed era uscito poco dopo con una busta blu in mano. Un comportamento che ha avallato l’ipotesi che all’interno ci fossero delle sostanze stupefacenti.

Una volta all’interno dell’abitazione, i carabinieri hanno proceduto alla perquisizione della casa e anche del sottotetto. Così è stata trovata una busta plastificata variopinta con chiusura a cerniera, nascosta dietro un pilastro del sottotetto, con dentro un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Sono stati trovati diversi involucri di marijuana (per un peso complessivo di oltre 900 grammi) suddivisi in confezioni trasparenti di varia pezzatura, e numerosi panetti di hashish (per un totale di due chili e 900 grammi). I panetti erano tutti contraddistinti da etichette e adesivi con marchi e immagini di fantasia con un sistema di marchiatura e riconoscimento del prodotto sul mercato illegale. La droga avrebbe fruttato oltre 40mila euro.

Accanto allo stupefacente, i militari hanno rinvenuto un bilancino elettronico perfettamente funzionante e un ulteriore kit completo per il confezionamento, con buste sottovuoto, sacchetti in polietilene con chiusura a binario, buste metallizzate decorate con personaggi di cartoni animati, gadget porta-dose in plastica e gomma e numerosi adesivi pronti per essere applicati sui panetti. Sono state inoltre recuperate buste di cartoncino identiche a quella che lo stesso indagato era stato visto prelevare poco prima durante il servizio di osservazione, alcune delle quali presentavano residui di sostanza. Tutti elementi che fanno pensare agli inquirenti che si tratti di una vera e propria organizzazione domestica per la preparazione, il confezionamento e la commercializzazione della droga, con modalità di occultamento studiate. L’uomo è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari, in considerazione delle sue condizioni di salute certificate. La sostanza stupefacente sequestrata, risultata positiva al narcotest, sarà sottoposta ad analisi qualitative e quantitative nel laboratorio analisi sostanze stupefacenti dei carabinieri.

