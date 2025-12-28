Foto generata con IA

Nascondeva la droga nei barattoli posizionati in cucina. I carabinieri della stazione di Cinisi, in provincia di Palermo, hanno arrestato un pregiudicato 19enne del luogo per spaccio. I carabinieri, durante il servizio perlustrativo, in via Imbriani, hanno sorpreso il giovane fuori di casa mentre cedeva un piccolo involucro a un ragazzo.

La perquisizione a casa del 19enne e la droga in cucina

Bloccati entrambi, durante la perquisizione personale, l’avventore è stato trovato in possesso di una dose di hashish. I carabinieri hanno esteso le ricerche all’interno dell’abitazione del 19enne dove, in alcuni barattoli posizionati in cucina, sono stati recuperati ulteriori 45 dosi di cocaina e un panetto di hashish del peso di circa 70 grammi. Oltre alla droga, i militari hanno trovato anche materiale vario per il confezionamento e la somma di 2.600 euro ritenuta verosimilmente provento dell’attività illecita. Il giudice ha convalidato l’arresto e applicato all’indagato, la misura cautelare degli arresti domiciliari; il giovane acquirente è stato invece segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.