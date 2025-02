Catania, trovato con 26 chili di droga in auto: arrestato un 23enne

Ventisei chili di droga trovato in auto. È quanto la polizia ha sequestrato a un 23enne catanese che è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di marijuana e hashish. Motivo per cui il giovane è finito nel carcere di piazza Lanza a Catania, in attesa dell’udienza di convalida da parte del giudice per le indagini preliminari.

Nel corso di un servizio di controllo, gli agenti hanno notato un uomo all’interno di una macchina parcheggiata in via della Salvia nel quartiere San Giorgio di Catania. A insospettire i poliziotti è stato il fatto che il giovane fosse seduto sul sedile posteriore con la luce dell’abitacolo della vettura accesa.

Alla vista dell’auto della polizia, il 23enne avrebbe subito spento la luce. Un movimento che ha attirato l’attenzione degli agenti. Nel corso della perquisizione, proprio sul sedile posteriore della macchina sono state trovate molte buste con dentro diversi tipi di sostanze stupefacenti. Altre poi erano nascoste nel bagagliaio della macchina. In tutto, stati sequestrati 17,5 chili di hashish e 8,5 chili di marijuana.