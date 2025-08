Con un bambino e 5 chili di droga in auto: arrestata coppia di Alcamo

Viaggiavano in auto con il figlio piccolo e oltre 5 chili di sostanze stupefacenti. I carabinieri del comando provinciale di Trapani hanno arrestato una coppia di 28enni alcamesi per detenzione illecita di droga e resistenza a pubblico ufficiale. I militari hanno intimato l’alt a un posto di blocco, ma il conducente – dopo un primo rallentamento – ha improvvisamente accelerato cercando di fuggire. Dopo un breve inseguimento, l’auto è stata bloccata. All’interno, insieme alla coppia e al bambino, sono stati trovati 5 chilogrammi di hashish e oltre 250 grammi di crack.

In seguito all’udienza di convalida, per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Trapani, mentre per la donna il giudice ha disposto la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Alcamo. Secondo gli investigatori, si tratterebbe di una «modalità consolidata per cercare di eludere i controlli», sfruttando la presenza del minore per non destare sospetti.