Due ventenni bloccati con 60 chili di marijuana in auto da Aci Castello a Catania

Sessanta chili di marijuana in auto da Ficarazzi, frazione di Aci Castello, a Catania. Per questo sono stati arrestati dalla polizia due giovani, entrambi albanesi, di 20 e 26 anni, che devono rispondere di detenzione ai fini di spaccio di droga. Il 20enne, alla guida di una Dacia intestata a una donna albanese anche lei, è stato bloccato dopo che ha portato la marijuana – dentro due borsoni che contenevano 48 involucri – in un appartamento di un complesso residenziale. Il 26enne era invece alla guida di una Fiat Tipo che avrebbe fatto da staffetta alla Dacia fino a Ficarazzi e avrebbe proseguito poi in direzione San Gregorio. Qui è stata bloccata dagli agenti.

Nell’appartamento del complesso residenziale i poliziotti hanno sequestrato un altro quantitativo di marijuana e materiale per il confezionamento della droga. In una villetta a San Giorgio nella disponibilità del 26enne gli agenti hanno trovato pure 650 grammi di hashish, materiale per il confezionamento uguale a quello trovato a Ficarazzi e munizioni detenute illegalmente. Gli arrestati sono stati portati nel carcere di Piazza Lanza a Catania.