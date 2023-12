Mazzarrone: arrestati due fratelli spacciatori

Due fratelli di Mazzarrone (Catania) sono stati arrestati dai carabinieri in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di droga. I due, un 22enne e un 24enne, abitano nella stessa casa dove è scattato il blitz. Durante la perquisizione, all’interno del garage sono stati trovati 610 grammi di marijuana, 150 grammi di hashish, cocaina ed eroina per 41 grammi totali. La droga, poggiata su un tavolino, era già suddivisa e in parte confezionata in dosi.

Trovati anche tre bilancini di precisione, coltelli con lame sporche di droga, una macchina per creare il sottovuoto, buste di nylon e pellicola trasparente. Al sequestro si aggiunge anche la somma di 993 euro in banconote di vario taglio, guadagno dell’attività di spaccio. I due arrestati, già noti alle forze dell’ordine, sono stati portati nella casa circondariale di Caltagirone.