Sei misure cautelari per droga e armi. Banda attiva tra Cassibile e Canicattini Bagni

Nelle prime ore di questa mattina sei persone sono state raggiunte da misure cautelari – 1 in carcere, 3 agli arresti domiciliari e 2 obblighi di dimora – eseguite, su delega della procura di Siracusa, in diverse località nelle province aretusea, a Palermo e a Pesaro-Urbino dai carabinieri di Siracusa, supportati dallo squadrone eliportato Cacciatori Sicilia e dalle compagnie di Urbino e Palermo Piazza Verdi. L’ordinanza è stata emessa dal gip di Siracusa. I sei sono indiziate, a vario titolo, di traffico di sostanze stupefacenti, porto e utilizzo di arma comune da sparo, ricettazione e detenzione abusiva di armi. L’indagine ha consentito di evidenziare la sussistenza di un grave quadro indiziario a carico di un gruppo autonomo, non riconducibile ad alcun contesto di criminalità organizzata, operante a Siracusa, nella frazione di Cassibile, e nel Comune di Canicattini Bagni. Sequestrati diversi quantitativi di sostanze stupefacenti tra cocaina e hashish, oltre ad armi da fuoco illegalmente detenute e relativo munizionamento.