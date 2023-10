Bere Matisse in un drink? A Catania si può nel locale ambassador di Campari

A Catania c’è un locale che mette al centro l’arte. Non solo sulle pareti e negli arredi ma soprattutto all’interno dei drink tutti ispirati ai grandi artisti. Ed è anche questo che ha fatto di Exenz – che si trova in uno dei palazzi simbolo del Liberty di Catania, a Parco Villa del Grado (in corso Italia, 209) – il locale ambassador a Catania per Campari.

Ed è proprio l’iconico bitter rosso italiano, infatti, il protagonista di molti dei cocktail artistici che è possibile degustare da Exenz dove “di sbagliato abbiamo solo il Negroni”. Come si legge nella descrizione del drink Bacco ispirato al divin artista Michelangelo Buonarroti. E dall’epoca rinascimentale, attraverso i bicchieri da degustare, si arriva all’impressionismo dell’arte moderna con Armonia in Rosso – anche questo a base di Campari – il cocktail che prende il nome da una delle opere di Henri Matisse. Un passo ancora in avanti nell’arte con il drink The deep dedicato al dipinto di Jackson Pollock, il pittore statunitense simbolo dell’espressionismo astratto. Il bianco, il nero e il giallo dell’opera si ritrovano nel bicchiere dove, oltre al Campari c’è il whisky e un amaro all’aroma di caffè.

Cocktail che, insieme agli altri della lista speciale dedicata agli artisti, sarà possibile degustare anche ascoltando della musica. Quella di Exenz – il locale che come claim ha scelto proprio Mind the art – è un’arte anche un po’ irriverente che aveva perfino fatto scattare la censura della campagna social su Facebook: a fare scandalo per l’algoritmo della piattaforma erano state le nudità del David di Michelangelo e della Venere di Milo. Da Exenz, però, l’arte è riuscita ad andare oltre le censure e arrivare pure nei bicchieri.

