Risolto il mistero della scomparsa dei dossi rubati ad Aci Castello. Sono stati ritrovati a Catania. I carabinieri del comando provinciale etneo sono riusciti a rintracciare e recuperare materiale rubato di proprietà del Comune di Aci Castello, nel Catanese.

Dossi rubati ad Aci Castello

Dossi artificiali rubati alla fine del mese di agosto. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, i dossi sarebbero stati rimossi da via Macaluso ad Aci Castello. Per la scomparsa dei dissuasori di velocità – dal valore di 3000 euro – il Comune aveva presentato una denuncia.

Il ritrovamento dei dossi a Catania

Un residente della zona di Aci Castello dalla quale erano stati fatti sparire i dossi, ha raccontato ai carabinieri che quotidianamente, per impegni vari, passava ogni giorno in alcune strade del villaggio Dusmet di Catania. Proprio l’indomani della scomparsa dei dossi ad Aci Castello, l’uomo aveva notato spuntare dei rallentatori in via Altavilla. Gli investigatori hanno quindi avviato le verifiche con l’ufficio

manutenzione strade del Comune di Catania accertando che per la via Altavilla non era prevista l’installazione di rallentatori.

I militari hanno perciò effettuato un sopralluogo, insieme alla ditta incaricata del montaggio dei dossi. Il personale ha accertato che si trattava proprio dei dossi scomparsi da Aci Castello. Per riconoscerli è stato fondamentale il riscontro di segni distintivi e di caratteristiche relative alle dimensioni, al numero e alle misure. Si è quindi risolto il mistero dei dossi scomparsi. Si è pertanto proceduto alla rimozione dei rallentatori da via Altavilla, riposizionandoli in via Macaluso ad Aci Castello.