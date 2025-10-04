I dossi rubati ad Aci Castello e ritrovati a Catania

04/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Risolto il mistero della scomparsa dei dossi rubati ad Aci Castello. Sono stati ritrovati a Catania. I carabinieri del comando provinciale etneo sono riusciti a rintracciare e recuperare materiale rubato di proprietà del Comune di Aci Castello, nel Catanese.

Dossi rubati ad Aci Castello

Dossi artificiali rubati alla fine del mese di agosto. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, i dossi sarebbero stati rimossi da via Macaluso ad Aci Castello. Per la scomparsa dei dissuasori di velocità – dal valore di 3000 euro – il Comune aveva presentato una denuncia.

Il ritrovamento dei dossi a Catania

Un residente della zona di Aci Castello dalla quale erano stati fatti sparire i dossi, ha raccontato ai carabinieri che quotidianamente, per impegni vari, passava ogni giorno in alcune strade del villaggio Dusmet di Catania. Proprio l’indomani della scomparsa dei dossi ad Aci Castello, l’uomo aveva notato spuntare dei rallentatori in via Altavilla. Gli investigatori hanno quindi avviato le verifiche con l’ufficio
manutenzione strade del Comune di Catania accertando che per la via Altavilla non era prevista l’installazione di rallentatori.

I militari hanno perciò effettuato un sopralluogo, insieme alla ditta incaricata del montaggio dei dossi. Il personale ha accertato che si trattava proprio dei dossi scomparsi da Aci Castello. Per riconoscerli è stato fondamentale il riscontro di segni distintivi e di caratteristiche relative alle dimensioni, al numero e alle misure. Si è quindi risolto il mistero dei dossi scomparsi. Si è pertanto proceduto alla rimozione dei rallentatori da via Altavilla, riposizionandoli in via Macaluso ad Aci Castello.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025
di

Settimana di cerniera per l’autunno: si chiude settembre, con questo lunedì 29, e si apre ottobre; ma cosa ne pensa l’oroscopo? Scopriamo con le previsioni astrologiche, segno per segno. ARIETE Inizia una settimana con ben tre pianeti da tenere in considerazione per voi Ariete. Mercurio entra in opposizione e vi mette in difficoltà con dei […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]