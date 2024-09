Aci Castello, tentano di tagliare con un flex le casse dei parcometri ma vengono presi

Colpo non riuscito nella notte per una banda di giovani catanesi che, servendosi di un flex

e di una Fiat Panda con targa contraffatta, hanno tentato di rubare la cassa di un parcometro

lungo la scogliera di Aci Castello. L’obiettivo però non è stato raggiunto e la scorribanda è finita con l’obbligo di dimora nel Comune di residenza. I carabinieri sono intervenuti, alle 3 di notte, dopo una segnalazione al 112.

Alla vista dei militari i malviventi hanno tentato la fuga a bordo della Panda. Durante l’inseguimento i due hanno anche lanciato via dal finestrino quello che poi si è rivelato essere il flex utilizzato per l’effrazione. Due pattuglie hanno seguito i fuggitivi per qualche centinaio di metri, fino a quando l’utilitaria sulla quale viaggiavano ha sbandato andando a sbattere, autonomamente, contro il guard-rail. I due, un 18enne con precedenti specifici di polizia e un 23enne incensurato, sono stati tratti in arresto e, su disposizione dell’autorità Giudiziaria,sottoposti all’obbligo di dimora nel Comune di residenza.