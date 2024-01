Una donna è scomparsa da Mascali. L’appello della madre: «Aiutatemi a ritrovarla»

Una giovane di nome Virginia è scomparsa dall’altro ieri a Mascali, in provincia di Catania. A lanciare un appello sui social è stata la madre. «Non è rientrata a casa e non ha documenti né cellulare», scrive la madre Grazia Tudisco in un post sul suo profilo Facebook che è già stato condiviso centinaia di volte.

Quando è uscita di casa, la donna – che ha i capelli biondi e gli occhi chiari – indossava un lungo maglione rosa amaranto, dei pantaloni felpati chiari e degli scarponcini neri. Nel contenuto pubblicato sui social, la madre ha anche postato una foto della ragazza che è di pochi giorni fa. «Era vicino casa quando l’ho vista intorno alle 14.30 di due giorni fa – scrive la madre – E non ho altri riferimenti da dare». Nei commenti sotto il post della donna, qualcuno afferma di averla vista «da sola, vicino a un negozio di scarpe». Intanto, la segnalazione della scomparsa è già stata fatta ai carabinieri. E la madre di Virginia fa un appello: «Chi dovesse vederla o sapere dove si trova, è pregato di comunicarlo».