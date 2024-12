La donna morta a Palermo dopo otto giorni di attesa in Pronto soccorso. Regione invia gli ispettori

Foto di Google Maps

Un sopralluogo urgente all’ospedale Ingrassia di Palermo sarà effettuato nelle prossime ore dagli ispettori incaricati dell’assessorato regionale alla Salute. L’obiettivo dell’attività di verifica, avviata dal dipartimento per le Attività sanitarie, è quello di identificare le condizioni nelle quali si è verificato il decesso di Maria Ruggia di 76 anni. La donna sarebbe rimasta per otto giorni su una barella al Pronto soccorso, in attesa di essere ricoverata. Ruggia era immunodepressa, in cura per un tumore al seno, cardiopatica e diabetica. Secondo quanto trapelato era stata accompagnata al Pronto soccorso perché non mangiava e beveva da alcuni giorni.

«L’assessorato – dice l’assessora Giovanna Volo – a seguito di questa notizia di cui siamo ovviamente molto dispiaciuti, ha subito disposto un’ispezione per comprendere quali siano state le difformità organizzative che hanno determinato per l’anziana donna un protrarsi del ricovero in astanteria e l’impossibilità di un ricovero in degenza ordinaria o in Terapia intensiva. L’autopsia chiarirà le cause del decesso. È evidente, però, che fatti ed episodi come questi non solo ci addolorano, ma ci allarmano per tutto quello che riguarda la gestione dell’assistenza sanitaria ospedaliera, specialmente nel periodo delle festività. Cercheremo di capire quali siano state le cause che hanno determinato questo sovraffollamento, per individuare delle possibili soluzioni da applicare intanto con urgenza».