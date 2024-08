Muore all’ospedale di Partinico, il marito denuncia: salma sequestrata e indagini in corso

Foto di Marta Silvestre

Un uomo ha presentato denuncia ai carabinieri per la morte della moglie di 66 anni avvenuti ieri all’ospedale di Partinico, in provincia di Palermo. La paziente era malata oncologica. L’uomo ha chiamato i carabinieri e ha dichiarato che si sarebbe trattato di un caso di malasanità.

Il cadavere della donna è stato trasportato al reparto di Medicina legale dell’ospedale Policlinico per eseguire l’autopsia come disposto dalla procura. I militari hanno sequestrato la cartella clinica. Dall’Asp di Palermo, intanto, fanno sapere che dopo la denuncia del coniuge della vittima, è stato disposto il sequestro della salma. L’azienda sanitaria provinciale ha avviato un’indagine conoscitiva per valutare eventuali profili di responsabilità sul decesso della donna di 66 anni.