Palermo, donna accoltellata alle spalle in via Libertà

Una donna è stata accoltellata in via Libertà a Palermo. La vittima era appena uscita da un parrucchiere quando, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata colpita alle spalle da un uomo. Indaga la polizia. Maria Luigia Tricarico, 56 anni, è stata trasportata dai sanitari del 118 all‘ospedale Villa Sofia col codice rosso. Ha una ferita alla scapola che, forse, le ha perforato un polmone. I sanitari l’hanno trovata dentro il negozio di fronte villa Zito, dove ha cercato rifugio dopo essere stata ferita.