Palermo, donna accoltellata alle spalle in via Libertà

12/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una donna è stata accoltellata in via LibertàPalermo. La vittima era appena uscita da un parrucchiere quando, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata colpita alle spalle da un uomo. Indaga la poliziaMaria Luigia Tricarico, 56 anni, è stata trasportata dai sanitari del 118 all‘ospedale Villa Sofia col codice rosso. Ha una ferita alla scapola che, forse, le ha perforato un polmone. I sanitari l’hanno trovata dentro il negozio di fronte villa Zito, dove ha cercato rifugio dopo essere stata ferita.

