Teatro Massimo di Palermo, Don Quichotte in scena per una serata solidale

Al teatro Massimo di Palermo, simbolo della cultura e dell’eleganza siciliana, la lirica incontra la solidarietà in occasione della prova generale di Don Quichotte, in programma il 28 marzo 2026 alle 18:30. Don Quichotte, opera ispirata al celebre romanzo di Cervantes, pone al centro del racconto un cavaliere idealista che, guidato da sogni di giustizia e amore, affronta il mondo con coraggio e ingenuità.

Un personaggio simbolo di chi sceglie di difendere i più deboli, anche a costo di sembrare fuori dal tempo: un messaggio che rende questa serata ancora più significativa. La serata solidale è organizzata e promossa dalla Fondazione Myra, che ha scelto di dedicarla a un obiettivo concreto: raccogliere fondi per donare un pulmino alla comunità Borgo Blu di Mazara del Vallo. Borgo Blu sarà presente come ospite speciale dell’evento, portando la propria testimonianza e il racconto di un lavoro quotidiano fatto di accompagnamento, educazione e percorsi verso l’autonomia per ragazzi autistici.

Borgo Blu nasce dall’impegno di una famiglia e di una comunità che, con dedizione, sostiene ragazzi autistici nei percorsi educativi e terapeutici. Ciò che oggi manca, però, è un mezzo che permetta gli spostamenti e l’accesso alle attività di formazione e alle esperienze esterne: un pulmino può fare davvero la differenza. Partecipare alla prova generale non sarà soltanto un’esperienza culturale di alto livello, ma anche un gesto concreto di vicinanza verso chi affronta sfide spesso invisibili. Un’occasione per dimostrare che la bellezza, quando è condivisa, può trasformarsi in speranza reale. I biglietti per partecipare alla prova generale di Don Quichotte e sostenere l’iniziativa solidale sono disponibili anche online. È possibile acquistarli tramite il link in basso o contattando direttamente la Fondazione Myra ai recapiti sotto indicati, contribuendo così al progetto benefico promosso a favore della comunità Borgo Blu.



Prenota adesso il tuo posto: https://www.fondazionemyra.org/teatro/

Per info: 3793465770

Email: teatro@fondazionemyra.org