Dai domiciliari allo shopping gratis: fermato in via Etnea dopo un furto da 600 euro

20/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Dai domiciliari allo shopping gratis in via Etnea. È successo a Catania, dove un uomo, catanese di 36 anni, ha staccato alla meno peggio l’antitaccheggio da alcuni costosi capi di abbigliamento per poi tentare di scappare, sfruttando la confusione all’interno del negozio dovuta alla frenesia degli acquisti in vista delle festività natalizie. L’uomo è stato notato dal personale di vigilanza che ha immediatamente lanciato l’allarme, richiedendo l’intervento della polizia.

Shopping gratis in via Etnea

Gli agenti sono riusciti a bloccare il ladro che aveva ancora addosso tutta la refurtiva per un valore commerciale di 600 euro. Secondo le testimonianze raccolte sul posto, il 35enne ha agito in pochi istanti, con disinvoltura, selezionando svariati capi di valore e di diversi brand, esposti negli scaffali, per poi dirigersi verso i camerini dove ha provato a staccare l’antitaccheggio, inserendo in fretta e furia tutti gli abiti sotto la sua maglia. L’uomo si è poi fiondato verso le uscite dell’attività commerciale, dove, però, è stato fermato dalla vigilanza.

I poliziotti lo hanno bloccato per sottoporlo a controllo. Dalle verifiche compiute nell’immediatezza è emerso che il 35enne, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, avrebbe dovuto trovarsi ai domiciliari. Nel frattempo, il responsabile del punto vendita ha fatto denuncia e i poliziotti hanno arrestato il 35enne per tentato furto aggravato e per evasione. L’uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza della questura, in attesa di essere giudicato per direttissima.

