Ai domiciliari per droga ma continuava a spacciare. Nei guai un 29enne a Catania

I carabinieri hanno arrestato a Catania un 29enne che, nonostante fosse agli arresti domiciliari per spaccio di droga, avrebbe continuato la sua attività nel popolare quartiere San Cristoforo. Per questa ragione la procura ha chiesto e ottenuto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella maggiormente afflittiva della custodia in carcere.

Il 29enne è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza. L’uomo in passato era stato arrestato nella sua abitazione dopo essere stato sorpreso a spacciare droga a clienti. I militari avevano anche sequestrato bilancini di precisione, cocaina e crack suddivisi rispettivamente in dosi di 2 e 4 grammi circa e 480 euro.

