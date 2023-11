Paternò, 50 chili di dolci sequestrati in un noto bar

Nel laboratorio di un noto bar-pasticceria del centro di Paternò (in provincia di Catania) sono stati trovati 50 chili di prodotti dolciari privi di etichettatura e tracciabilità. Il pasticciere, che è anche il titolare dell’attività, è stato sanzionato con una multa da 3500 euro. I prodotti non tracciati sono stati sequestrati dai carabinieri dei Nas per essere smaltiti.