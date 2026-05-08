Distrugge i vetri delle auto e poi ruba all’interno: arrestato a Catania

È stato arrestato un uomo di nazionalità marocchina. Negli ultimi giorni, infatti, si è reso protagonista di una serie di episodi di danneggiamento di autovetture, parcheggiate lungo via Luigi Sturzo, nel cuore del centro storico della città. Infatti, distrugge i vetri delle auto e ruba all’interno. Ad intervenire sono stati i poliziotti della questura di Catania, a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini. In particolare, una donna si è accorta che lo straniero stava passando in rassegna i diversi veicoli parcheggiati in strada, rovistando all’interno delle auto alla ricerca di oggetti di valore.

Le volanti sono intervenute in pochi minuti, individuando e bloccando l’uomo che era ancora armato di una grossa corda con un puntale in ferro. Arnese utilizzato per mandare in frantumi i vetri delle auto. All’arrivo dei poliziotti, l’uomo aveva già distrutto i vetri di cinque vetture e in alcune aveva pure rovistato per portare via i beni lasciati sui sedili o nei vani portaoggetti dai rispettivi proprietari.

Per bloccarlo si è reso necessario l’intervento di altre pattuglie, L’uomo è stato arrestato per tentato furto su auto, resistenza e danneggiamento aggravato. Su disposizione del Pm, l’arrestato è stato poi condotto nelle camere di sicurezza della questura in attesa del giudizio con il rito per direttissimo. Al termine del quale l’Ufficio Immigrazione della questura ha avviato l’iter per la successiva espulsione. Infatti è emerso dalle verifiche compiute dai poliziotti, che l’uomo è irregolare sul territorio nazionale.