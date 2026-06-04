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Smantellata discarica abusiva a Termini Imerese: centinaia di auto e residui di roghi tossici

04/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una discarica abusiva è stata smantellata a Termini Imerese, in provincia di Palermo. I carabinieri del reparto territoriale hanno denunciato un 61enne e una 20enne per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e combustione illecita di scarti.

Smantellata una discarica abusiva a Termini Imerese

Per l’operazione di smantellamento della discarica abusiva a Termini Imerese fondamentale è risultata la ricognizione aerea del nono nucleo elicotteri di Palermo. «Il monitoraggio costante del territorio – si legge nel comunicato del comando provinciale dei carabinieri di Palermo – si conferma uno strumento imprescindibile per il contrasto agli illeciti ambientali». Con prontezza e professionalità, i piloti hanno individuato dall’alto macroscopiche anomalie in un fondo privato in contrada Caracoli, altrimenti difficilmente rilevabili da terra.

I residui di roghi tossici

L’input aereo ha attivato i militari della stazione locale e della sezione radiomobile che, con il supporto tecnico dei carabinieri del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale (Nipaaf), hanno eseguito un’ispezione mirata. Gli accertamenti hanno svelato una discarica abusiva di circa tre ettari nel territorio di Termini Imerese, all’interno della quale erano stati illecitamente stoccati 115 veicoli già radiati dalla circolazione. Oltre all’accumulo incontrollato dei mezzi, l’ispezione ha documentato residui di roghi tossici, utilizzati per lo smaltimento criminale di scarti di varia natura.

Il rischio per la salute e il territorio

«L’impiego coordinato di tecnologie avanzate, come gli elicotteri, e di reparti specializzati nella polizia ambientale permette di colpire – scrivono i militari – comportamenti criminali che mettono a rischio la salute pubblica e l’integrità del territorio. La lotta all’inquinamento non è solo un compito istituzionale, ma – concludono i carabinieri – una missione quotidiana per garantire alle future generazioni un ambiente sano e protetto dalle speculazioni illecite».

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