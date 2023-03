Rifiuti speciali in una discarica abusiva nel Messinese, denunciato un 42enne

Una discarica abusiva a cielo aperto è stata trovata dai carabinieri a Castanea delle Furie, frazione del comune di Messina. Un 42enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato perché ritenuto responsabile dei reati di deposito incontrollato di rifiuti anche speciali senza autorizzazione. La discarica è stata trovata dai carabinieri in una zona rurale in prossimità del torrente Lavinia in un terreno di proprietà del 42enne. Lì sarebbero stati accatastati nel tempo diversi rifiuti speciali tra cui materiale plastico e ferroso di vario tipo, bitume, carcasse di elettrodomestici e Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). Nell’area sono stati trovati anche i resti di due cumuli di rifiuti bruciati di recente, riversi sul terreno. L’intera area – di circa 2000 metri quadrati – è stata sequestrata.