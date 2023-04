Catania, vecchia fabbrica trasformata in discarica abusiva in pieno centro

All’interno di una vecchia fabbrica dismessa nel quartiere di San Cristoforo di Catania, ora adibita a stalla, di proprietà di un 71enne catanese già noto alle forze dell’ordine ma occupata abusivamente da un 51enne pregiudicato bulgaro, i carabinieri hanno trovato cumuli di rifiuti solidi e speciali disseminati ovunque in maniera incontrollata. In particolare, elettrodomestici (come frigoriferi e televisori), vecchi materassi, oggetti di plastica e copertoni di pneumatici.

Il 71enne è stato denunciato per gestione non autorizzata di rifiuti, mentre il 51enne è stato denunciato per furto di energia elettrica. Dagli accertamenti, infatti, è emerso che l’intera struttura risultava allacciata all’illuminazione pubblica attraverso i lampioni sulla pubblica via. L’area è stata sottoposta a sequestro

preventivo e sottratta alla disponibilità dei due denunciati, in attesa dell’ordinanza sindacale di sgombero dei rifiuti dall’area.