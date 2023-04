Trasforma terreno agricolo in discarica abusiva: denunciato allevatore a Carlentini

Un allevatore di Carlentini, in provincia di Siracusa, è stato denunciato per avere trasformato un terreno di sua proprietà, in contrada Cannellazza, in una discarica abusiva. A segnalare le irregolarità all’interno del terreno agricolo sono stati diversi residenti del luogo, con il conseguente intervento dei carabinieri e del Libero Consorzio del territorio. Dal sopralluogo effettuato, è emerso che circa mille metri quadrati dell’area di proprietà del 40enne erano stati coperti con materiale proveniente da scarti edilizi. L’uomo dovrà rispondere di gestione di rifiuti non autorizzata, come previsto dal codice dell’Ambiente.