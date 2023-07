Avola, sequestrata discarica a cielo aperto ai margini dell’autostrada

Ad Avola (in provincia di Siracusa) un uomo e una donna – di 34 e 30 anni – sono stati denunciati perché ritenuti i responsabili di una discarica abusiva a cielo aperto con materiali ferrosi, di risulta di varia natura e rifiuti speciali. I due dovranno rispondere di gestione di rifiuti non autorizzata, come previsto dal Codice dell’ambiente, e di abusivismo edilizio. Tutto è partito da alcuni controlli del territorio, con il supporto di un elicottero del 12esimo nucleo dei carabinieri di Catania, durante i quali è stata individuata una discarica in un’area aperta – ora sequestrata – ai margini dell’autostrada nel territorio della cittadina del Siracusano. Dal sopralluogo, è emersa anche la costruzione di una piscina interrata ed era stato realizzato il basamento in cemento per una casa prefabbricata in legno.