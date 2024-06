Accoltellamento di Cianciana, fuori pericolo la bimba e il bimbo feriti

Foto della pagina Facebook ARNAS Ospedali Civico Di Cristina

La bimba e il bimbo accoltellati dal loro padre a Cianciana, in provincia di Agrigento, sono fuori pericolo. Da quello che si apprende, il personale medico ha sciolto la prognosi e ha programmato per la bimba di 3 anni e per il bimbo di 7 una serie di terapie che porteranno alla loro completa guarigione. Il bambino ha subìto un delicato intervento chirurgico alla testa, che ha permesso di estrarre la punta del coltello. Il bimbo sembrerebbe stare bene, camminare, parlare e interagire. La bambina, invece, manifesterebbe torpore alle gambe, ma il personale medico ritiene che questo sia un problema che potrà essere superato con una terapia specifica. La bambina è ancora ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Di Cristina di Palermo. All’origine dell’aggressione alla moglie, al bambino e alla bambina ci sarebbe la decisione della donna – ferita anche lei, ma non in modo grave – di separarsi dall’uomo.