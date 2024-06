Il Comune di Catania pensa a una flotta di 12 Ape Calessino per incrementare il trasporto turistico

Una flotta di 12 Ape Calessino. È quella che presto potrebbe arrivare lungo le strade di Catania nell’ambito di un progetto di adeguamento dell’offerta turistica promosso dal Comune etneo. La proposta è contenuta in un verbale della giunta comunale, guidata dal sindaco Enrico Trantino, dello scorso 11 giugno. «Per l’anno 2024 le statistiche rilevano un ulteriore incremento della presenza di turisti in città, tale da richiedere un adeguamento dei servizi dedicati alla loro accoglienza», si legge nel documento firmato dal direttore delle Attività produttive, Pietro Belfiore. «L’amministrazione comunale intende valorizzare i propri beni architettonici, culturali e paesaggistici, al fine di mantenere alti i flussi turistici anche per i prossimi anni, puntando oltretutto a un loro incremento, al fine di fortificare l’economia di una città a forte vocazione commerciale e turistica».

Per arrivare alla concessione del servizio ci sarà prima bisogno della pubblicazione di un bando per l’aggiudicazione. Soltanto dopo questa fase i veicoli potranno circolare lungo le strade della città, muovendosi all’interno di percorsi prestabiliti. Così facendo Catania potrà «adeguare i propri servizi di trasporto turistico, al fine di poter ricevere un feedback positivo da parte dei turisti che visitano la città», continua il documento. Questo genere di servizio, senza andare troppo lontano, è già attivo a Palermo. Nel capoluogo siciliano l’offerta si basa su cinque modalità tra le quali è possibile scegliere. Si parte dal semplice tour di 1 ora, per un costo di 80 euro e un massimo di tre partecipanti, fino ad arrivare a quello della Legalità. Ossia un giro nei quartieri in cui sono cresciuti i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: costo 40 euro a persona, per un massimo di due persone, e una durata di due ore in totale.