Furti di auto in cinque province siciliane. Dieci persone indagate

Dieci misure cautelari a carico di dieci catanesi indagati per furti di auto nelle province di Caltanissetta, Catania, Enna, Messina e Siracusa. A eseguire le misure dell’operazione denominata Fora, a partire dalle prime ore di oggi, sono gli agenti della polizia di Enna. Gli indagati sono accusati di avere commesso diversi furti di macchine in concorso tra loro tra i mesi di febbraio e aprile del 2022. Nove persone sono state sottoposte all’obbligo di dimora nel capoluogo etneo, mentre per una di loro è stato imposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.