Il diabete è un problema rilevante per la salute pubblica, in particolare in Sicilia dove assume contorni assai preoccupanti. L’isola è infatti la regione italiana con la prevalenza maggiore del diabete nella fascia d’età 18/69 anni. Il dato si ricava dal rapporto Passi per il biennio 2023/2024. La prevalenza del diabete tra coloro che risiedono in Sicilia ha una stima del 6,5/6,7 per cento. In sostanza un siciliano su 15 dichiara una diagnosi di questo tipo. Così la Sicilia guida la classifica regionale e si colloca nettamente al di sopra della media nazionale che è di 4,7 per cento. Gli esperti definiscono il diabete una «epidemia silenziosa» che in Italia colpisce quattro milioni di persone.

Come avviene il monitoraggio

Passi è l’acronimo di Progressi delle aziende sanitarie per la Salute in Italia. Si tratta di un sistema di sorveglianza sulla popolazione adulta coordinato dall’Istituto superiore di Sanità e dal centro nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e promozione della Salute. A occuparsi del monitoraggio solo le aziende sanitarie locali delle varie Regione attraverso degli operatori. Quest’ultimi si occupano di effettuare delle interviste telefoniche a campione, per sesso ed età, all’interno del territorio di competenza delle singole Asl. La rilevazione (minimo 25 interviste al mese per Asl) avviene continuativamente durante tutto l’anno e i dati raccolti sono trasmessi in forma anonima via internet e registrati in un archivio unico nazionale. Questo sistema di sorveglianza tuttavia non riguarda solo il diabete ma anche altri temi: dall’obesità al rischio cardiovascolare passando dall’abitudine al fumo e le vaccinazioni.

Il diabete a livello nazionale: cosa dicono i dati

Nel biennio 2023/2024 quasi 4 milioni di persone hanno ricevuto una diagnosi di diabete in Italia. Questa malattia cronica si manifesta di più con l’età ma bisogna aggiungere che è in aumento tra i giovani. Stando al rapporto Passi il diabete è più frequente fra gli uomini che fra le donne (5,2 per cento contro il 4,4 per cento) e nelle fasce di popolazione socio-economicamente più svantaggiate per istruzione o condizioni economiche (sfiora il 16 per cento fra chi non ha alcun titolo di studio o al più la licenza elementare e raggiunge il 10 per cento fra le persone con molte difficoltà economiche). Non c’è un ampio gradiente geografico ma è statisticamente significativo a svantaggio dei residenti nel Meridione fra i quali la prevalenza di diabete è pari al 6 per cento mentre si attesta al 4 per cento al Nord.

Il diabete e i dati a livello regionale

La Sicilia si conferma la regione con la più alta prevalenza di diabete in Italia. In una classifica che vede ai primi posti soprattutto regioni del Mezzogiorno – come Calabria e Campania – evidenziando un gradiente Nord-Sud. All’estremo opposto si collocano l’Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Bolzano, con prevalenze sensibilmente più basse. Un quadro che richiama l’attenzione sul peso dei determinanti socio-economici, degli stili di vita e delle disuguaglianze territoriali nell’accesso alla prevenzione e alla continuità delle cure.