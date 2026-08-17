Durante un blitz antidroga della polizia a Catania è stato scoperto un deposito di oltre 3,5 chili di cocaina. Realizzato da un catanese di 59 anni in un locale nel quartiere Antico Corso del capoluogo etneo.

Il deposito di cocaina a Catania

L’attività è stata svolta, nei giorni scorsi, dai falchi della squadra mobile. Nel corso di un servizio di controllo, hanno notato il 59enne in via Sant’Agostino, mentre, con fare guardingo, si è rifugiato rapidamente in un portico alla vista degli agenti. Fermato per un controllo, l’uomo ha tentato di nascondere nelle mani una chiave che, secondo quanto riferito ai poliziotti, avrebbe aperto la sua abitazione. In realtà, la chiave consentiva l’accesso a un garage nella sua esclusiva disponibilità, situato proprio nel complesso dove aveva cercato riparo con l’obiettivo, probabilmente, di eludere gli accertamenti della polizia.

La perquisizione

Individuato il locale a Catania, gli agenti della squadra mobile lo hanno perquisito, scoprendo un deposito di droga e sequestrando 3,5 chili di cocaina. Suddivisi in numerose confezioni, ciascuna tra i 50 e i 500 grammi. Nel garage era stata allestita una vera e propria base di stoccaggio e confezionamento della sostanza stupefacente. Infatti, c’erano macchine per il sottovuoto, bilancini di precisione, rotoli di cellophane, un taglierino e arnesi per la preparazione degli involucri. Ma anche una carta di credito sporca di polvere bianca e, persino, bicarbonato di sodio, utilizzato come sostanza da taglio.

L’arresto

L’ingente quantitativo di cocaina purissima, una volta tagliato con il bicarbonato e frazionato in migliaia di singole dosi, avrebbe generato un guadagno illecito stimato in svariate migliaia di euro. L’intervento dei falchi della squadra mobile ha, quindi, inferto un colpo per le casse della criminalità organizzata. A conferma della riconducibilità al 59enne del garage utilizzato come deposito di cocaina a Catania, i poliziotti hanno trovato un motociclo intestato all’uomo. Il 59enne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Come disposto dall’autorità giudiziaria, l’uomo è stato portato in carcere.