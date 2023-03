Palermo, corsa clandestina di pony: denunciato un 28enne e sequestrati animale e calesse

Ritrovato dai carabinieri uno dei due pony che hanno preso parte alla corsa clandestina in via Mongitore nel quartiere Ballarò di Palermo tra le auto finita con un incidente e un ferito. Un 28enne palermitano è stato denunciato con l’accusa di maltrattamenti di animali e partecipazione a competizione non autorizzata tra animali. Il video della competizione clandestina tra due pony che trainano un calesse con a bordo due guidatori è diventato virale sui social. Nel corso della gara, uno dei due animali si è scontrato con un’auto. Dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona si è riusciti a risalire agli autori del reato. Tra i vicoli del quartiere Ballarò è stata trovata una stalla, abusiva e sconosciuta ai veterinari dell’Asp, attigua a un magazzino, con dentro uno dei due pony.

Così i carabinieri sono risaliti al proprietario sequestrando un calesse utilizzato per la corsa clandestina. Il pony, visitato da personale del dipartimento di Prevenzione veterinaria dell’Asp di Palermo, non presenta ferite evidenti, è risultato sprovvisto di documentazione sanitaria e microchip, e compatibile con il cavallo coinvolto nell’incidente avvenuto durante la corsa. L’animale è stato sottoposto a sequestro sanitario e trasportato, con un mezzo del corpo forestale della Regione Siciliana, all’istituto zootecnico sperimentale per la Sicilia di Palermo, dove è stato affidato a personale specializzato che procederà all’identificazione dell’animale e all’effettuazione delle necessarie analisi per valutarne le effettive condizioni di salute.