Foto di Sol Baudille

Denunciata una 23enne per lesioni personali ai danni di un medico di Ragusa

10/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una nuova aggressione ai danni di un medico di turno. Stavolta è successo presso la sede della guardia medica di Ragusa in cui sono dovuti intervenire gli agenti della questura della città Iblea. Dagli accertamenti effettuati e dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa è emerso che, poco prima, una giovane di 23 anni si era recata presso la struttura sanitaria, accompagnata dalla figlia e dal compagno, per sottoporre la bambina alle cure necessarie a seguito di una ferita alla mano. Nel corso della visita, la donna ha chiesto al medico di applicare della colla chirurgica sulla ferita della figlia.

La sanitaria, dopo aver valutato le condizioni cliniche della minore, ha comunicato di non ritenere necessario e opportuno procedere con tale trattamento. A seguito del rifiuto della dottoressa, è nato un alterco verbale tra le due donne che, in breve tempo, è degenerata in un’aggressione fisica. Provocando così al medico lesioni personali giudicate guaribili in 10 giorni, come da certificazione sanitaria acquisita agli atti. Al termine degli accertamenti, la 23enne, già nota alla polizia per precedenti episodi di minacce, è stata denunciata in stato di libertà all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato di lesioni personali.

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