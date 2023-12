Denunciò il marito per averla sfregiata con l’acido, arrestata per calunnia una 50enne agrigentina

Aveva denunciato di essere stata sfregiata dal marito da cui si stava separando. Adesso, una donna di 50 anni di Palma di Montechiaro (in provincia di Agrigento) è stata arrestata dalla polizia con l’accusa di calunnia e sfregio permanente. Una svolta nell’inchiesta: secondo le conclusioni a cui sono arrivati gli inquirenti nel corso delle indagini, infatti, sarebbe stata lei ad aggredire – con una bottiglia di acido – il marito di 48 anni. Per la donna è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

L’uomo, che era stato arrestato per per lesioni personali gravissime, si trova ancora ricoverato al centro grandi ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania per le lesioni riportate alle mani e al collo. Le versioni fornite da marito e moglie non sempre state discordanti: l’uomo aveva dichiarato di essere stato lui la vittima dell’aggressione da parte della donna.