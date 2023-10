Azienda agricola truffava fondi Ue. Sequestri e denunce a Tortorici

Sei persone denunciate e beni del valore di oltre 160mila euro sequestrati. Questi i risultati delle indagini condotte dai finanzieri di Messina in un’azienda agricola di Tortorici. Nello specifico, è stata scoperta una truffa ai danni del Feaga (Fondo europeo agricolo di garanzia), per le campagne dal 2018 al 2020. Sei le persone accusate per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Si tratta di due rappresentanti legali dell’azienda e di quattro persone legate a due Centri di assistenza agricola che avrebbero curato la predisposizione delle domande uniche di pagamento. Le indagini hanno fatto luce su dei contratti di affitto di terreni risultati fittizi, oltre al possesso di particelle catastali in realtà di proprietà di terze persone, ignare del fatto.

Articoli correlati