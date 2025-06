Decine di persone coinvolte in una violenta rissa a Vittoria. Indagini in corso

Pagina Fb Carabinieri

Violenta rissa notturna in piazza del Popolo a Vittoria, coinvolte decine di persone. Il sindaco Francesco Aiello, residente nei pressi, ha assistito alla scena: «Ho sentito le grida e ho avvisato i vigili». All’arrivo dei carabinieri, la piazza era già vuota, ma sono in corso indagini. Le forze dell’ordine stanno acquisendo le immagini delle telecamere comunali e private. «Chiederò al questore l’espulsione dei responsabili», sostiene il sindaco. Il primo cittadino denuncia la grave carenza di organico nella polizia locale. «Abbiamo solo 33 vigili, un terzo rispetto al passato», sottolinea. Chiesta da un anno una deroga al Viminale per assumere nuovo personale.