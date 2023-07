Lanciano da ubriachi bottiglie e bicchieri. Foglio di via e Daspo per quattro giovani

Un foglio di via obbligatorio e tre Daspo a carico di quattro giovani, considerati i responsabili di una rissa da ubriachi davanti a un pub del centro di San Giovanni Gemini (Agrigento) con lancio di bottiglie e bicchieri lo scorso 25 giugno. I carabinieri intervenuti hanno identificato due 32enni di San Giovanni Gemini, un romeno 20enne residente in provincia di Caltanissetta e un 31enne di Cammarata. Tutti denunciati per rissa, resistenza, violenza e oltraggio al pubblico ufficiale poiché avrebbero tentato di sfuggire a uno dei militari spingendolo e colpendolo al volto. L’avviso orale e il foglio di via da San Giovanni Gemini è stato firmato per il 20enne già noto per rissa. Disposto anche il divieto di accesso al pub per un anno, che sale a due per il 31enne di Cammarata (già noto per lesioni personali e un Daspo nel 2011).