Danneggiamenti durante la manifestazione a Catania: arrestato il terzo ragazzo

30/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Dovevano essere tre gli arrestati durante il blitz Ipogeo della polizia di Catania. Con le accuse di devastazione e saccheggio, danneggiamento, imbrattamento, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e lancio di bottiglie incendiarie. Tutti commessi durante una manifestazione pubblica il 17 maggio.

Dopo i primi due arresti del 20 novembre, adesso gli agenti hanno eseguito il provvedimento nei confronti di un 21enne di Catania che si trovava in Francia. Per lui era stato emesso un mandato di cattura europeo. Rientrato nel capoluogo etneo, i poliziotti della Digos lo hanno arrestato e trasferito nel carcere di piazza Lanza.

