Protesta Ultima Generazione a Catania, 10 attivisti denunciati e fogli di via

Dieci persone sono state denunciate dalla digos di Catania per la manifestazione di protesta organizzata nel capoluogo etneo venerdì scorso durante la quale attivisti per movimento Ultima Generazione hanno versato vernice nella fontana dei Malavoglia di piazza Verga sventolando striscioni. Il questore ha emesso un foglio di via obbligatorio con ordine di rientro nel Comune di residenza e divieto di ritorno a Catania per un periodo di un anno e mezzo per uno di loro, di due anni per due giovani, di tre anni per altri quattro attivisti e per quattro anni per 3 manifestanti.

Gli attivisti sono accusati di avere organizzato una manifestazione non autorizzata e senza preavviso. Alcuni di essi devono rispondere anche di danneggiamento aggravato, altri di violenza privata ed interruzione di pubblico servizio. Mentre tre attivisti versavano la vernice della fontana e venivano bloccati, altri sette attivisti hanno bloccato la circolazione stradale lungo viale XX settembre legandosi tra di loro con una catena. Poco dopo gli agenti hanno rimosso il blocco stradale e anche in questo caso hanno fermato ed identificato i manifestanti.