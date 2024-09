Catania, rimossi cumuli di rifiuti abbandonati per strada: «Così aumenta il costo della Tari»

Cumuli di rifiuti non differenziati sono stati rimossi in diverse strade della città di Catania da parte degli operatori di Gema Spa, la società che si occupa del servizio dei rifiuti nel Lotto Centro del capoluogo etneo.

In particolare, stanotte sono state rimosse le microdiscariche in via Acquicella, via Crocifisso, via Salvatore Lo Presti, via Polulet e via Costantino. «Si ricorda ai cittadini – si legge in un comunicato di Gema Spa – il divieto in vigore di abbandono rifiuti che, in caso di controlli, comporta la sanzione amministrativa e, nei casi previsti dalla legge, anche il provvedimento penale. Inoltre – aggiungono – ogni conferimento in discarica costa al servizio 380 euro a tonnellata, costo che va poi a gravare sul calcolo della Tari».