Ha le cuffie e non sente l’arrivo del treno. Muore 17enne nel Trapanese  

20/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un ragazzo di 17 anni residente a Campobello di Mazara (Trapani), è morto dopo essere stato investito dal treno sulla tratta Trapani-Castelvetrano, all’altezza di contrada San Nicola. Secondo la Polfer il giovane, di origine tunisina, stava camminando vicino ai binari. E non si sarebbe accorto del convoglio che viaggiava in direzione Castelvetrano, perché indossava le cuffie. L’impatto è stato fatale. Il traffico ferroviario è rimasto interrotto per alcune ore ed è da poco ripreso.

Il diciassettenne viveva a Campobello di Mazara insieme ai genitori. Quando è stato investito dal treno era al lavoro in campagna, nella contrada San Nicola, e stava ripulendo il terreno dai rami della potatura, vicino ai binari. L’incidente – inizialmente si pensava a un suicidio – è avvenuto stamattina e la linea Trapani-Castelvetrano è rimasta a lungo bloccata.

