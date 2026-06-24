Foto di Croff

Dalla camera da letto alla cucina. E non solo. L’originale design del marchio Croff inaugura a Catania il primo negozio monomarca. L’apertura è prevista per il 25 giugno, in una grande sede da 200 metri quadrati nella centrale via Gabriele D’Annunzio. Il negozio effettuerà l’orario continuato – tutti i giorni, dalle 9 alle 20.30 – per permettere a tutti i clienti di trovare ispirazione per la propria casa all’interno dello store.

Lo stile Croff per la casa

Le proposte di Croff per l’arrendamento si rivolgono a un pubblico esigente, alla ricerca di un tocco originale, ma attento al rapporto tra qualità e prezzo. Con prodotti dal design informale, per vivere davvero la casa nella quotidianità. Un concetto rispecchiato anche dal nuovo negozio di Catania, dal look moderno e accogliente, che accompagna i clienti nella scelta tra componenti d’arredo e decori, proposte per la tavola e tessili, ma anche spugne e tappeti con delicati motivi e ricami. Selezionati con cura tra i migliori produttori europei e internazionali

Gli store Croff

L’apertura del 25 giugno riguarda il primo negozio monomarca Croff a Catania. Ma il marchio è presente in Italia con degli store indipendenti dentro i centri Upim – del gruppo Ovs – nei centri cittadini, nelle aree di shopping e nelle zone residenziali.