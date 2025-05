Creato a casa un piccolo hub della droga: quattro arresti a Cerda

Avevano creato un piccolo hub della droga a Cerda, un paesino del Palermitano, in cui i quattro confezionavano e vendevano dosi di cocaina e hashish. Per questo in manette sono finiti un 26enne, un 52enne e, una donna ed un uomo, conviventi, di 45 e 39 anni. Uno di loro è stato condotto nella casa circondariale Burrafato, un altro è finito ai domiciliari con braccialetto elettronico e gli altri due sono sottoposti all’obbligo di dimora, perché ritenuti responsabili, a vario di tiolo, di detenzione e spaccio di stupefacenti.

L’indagine, effettuata tra ottobre 2023 e dicembre 2024 dai carabinieri di Termini Imerese, in collaborazione con quelli di Cerda, ha permesso di delineare un grave quadro indiziario, sostanzialmente recepito dal provvedimento cautelare, che ha evidenziato la sussistenza di un’attività illecita e sistematica di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti da parte degli indagati.

In particolare, i carabinieri hanno ricostruito numerose cessioni di cocaina e hashish, nell’ambito di un commercio illegale di sostanze stupefacenti che avrebbero avuto quale teatro, l’abitazione dei due conviventi a Cerda, trasformata in un vero e proprio piccolo hub della droga sino a luglio 2024.

Nell’ambito della medesima indagine, i carabinieri hanno inoltre documentato l’acquisto a Bagheria, di quasi 100 grammi di hashish destinata alla locale piazza di spaccio di Cerda, rilevando che queste transazioni avrebbero potuto fruttare guadagni considerevoli, alimentando ulteriormente il giro d’affari illegale.